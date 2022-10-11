Фельдшер из Красногорска приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке | 360°

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Фельдшер из Красногорска приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке

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Фельдшер скорой помощи из Красногорска Василий Гусев переехал благодаря социальной ипотеке. Теперь он вместе с семьей будет жить в уютной квартире на улице Ленина.

Василий переехал в Подмосковье из Тверской области. На протяжении шести лет он жил в служебной квартире в микрорайоне Изумрудный. В новой квартире он уже провел ремонт и обустроил быт, пока его жена — также медик — была в роддоме.

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«Квартира очень нравится. Это ещё старая советская застройка. Очень зелено, много детских садов, детских площадок. Очень тихо, не смотря на близость к Волоколамскому шоссе», — поделился фельдшер.

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Он отметил, что социальная ипотека — это хорошая возможность приобрести свое жилье на льготных условиях. Так, половину стоимости квартиры выплачивают в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет государство ежемесячно компенсирует основной долг.

Программу реализуют в регионе с 2016 года. В ней могут участвовать медики, педагоги, тренеры и молодые ученые. Полный перечень специальностей доступен на сайте Минжилполитики Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

Красногорск

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Социальная ипотека

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