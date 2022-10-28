Фельдшер из Королева приобрел новое жилье благодаря льготной ипотеке | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 12:29 Фельдшер из Королева приобрел новое жилье благодаря льготной ипотеке

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Фельдшер подстанции скорой помощи из Королева получил квартиру по программе социальной ипотеки. Ее реализуют в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Юсуфали Косо-оглы проработал фельдшером 13 лет. Он пришел на подстанцию сразу после учебы в колледже в 2009 году. Вместе с женой и двумя детьми он жил в общежитии, пока не получил социальную ипотеку.

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«Без соципотеки я бы ничего не приобрел: семья большая, нужно жилье. Надо расширяться. Без этой помощи мы бы не обошлись. Советую всем воспользоваться этой программой», — поделился он.

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Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. По ней приобрести жилье могут медики, педагоги, молодые ученые и специалисты. Полный список специальностей доступен на сайте Минжилполитики региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.