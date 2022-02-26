Фейки про деньги и палатки. Юденич рассказала о страшилках, которыми кошмарят людей из Донбасса

Людей из Донбасса запугали фейками, что их заставят отрабатывать 10 тысяч рублей в России, а жить будут в палатках на холоде. О вбросах, которые распространяют в соцсетях и мессенджерах, а также вопросах, которые волнуют беженцев, «360» рассказала глава Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Кошмарят изо всех сил

Многих беженцев пугали, что в России они будут жить в палатках на холоде. Но когда они приехали в Подмосковье и увидели, в каких комфортных условиях их разместят, этот страх пропал. Однако на этом страхи не закончились.

По соцсетям гуляли вбросы, что людям якобы не дадут уехать из страны, пока они не отработают финансовую помощь, оказанную им в размере 10 тысяч рублей.

«Подошли несколько человек, которые спросили, правда ли, что „те 10 тысяч, которые мы получили сейчас от РФ, нам придется отрабатывать в России и мы не сможем уехать домой“», — сообщила глава подмосковного СПЧ.

Такую дезинформацию вбрасывают в соцсети. Людям приходят рассылки и в WhatsApp.

«И они напуганы. Они правда сомневаются. Как могли, развеяли этот страх, объяснили, что эти 10 тысяч ни в какой зависимости ни от чего, равно как и размещение, питание и все прочее», — сказала Юденич.

Это только начало. Людей и дальше будут запугивать всякими небылицами, уверена она.

«Их кошмарят изо всех сил. Эти первые страшилки по поводу чистого поля, палаток и 10 тысяч, за которые придется работать на Путина, видимо, до конца жизни — это только начало. Мы же понимаем, что социальные сети — это потоки, которые невозможно ни проконтролировать, ни отсортировать, что информация хлещет и разобраться в ней порой очень трудно подчас даже человеку опытному», — отметила Юденич.

Что волнует беженцев

И если одни люди спрашивали, смогут ли вернуться домой и не заставят ли их работать в России, то другие, наоборот, очень хотят получить здесь работу.

«Одна женщина, у нее профессия повара, и у нее, к счастью, с собой была медицинская книжка, она с завтрашнего дня выходит здесь же, в лагере, на кухонную работу», — сообщила советник губернатора.

По словам Юденич, примерно половина людей, с которыми она говорила, признавались, что хотели бы остаться в России. Здесь они могли бы получить работу, ведь и в стране и в Московской области в частности есть дефицит по целому ряду специальностей.

«Не хватает, например, педиатров, врачей узкой специализации. Если люди захотят остаться, то почему бы и нет. Наверное, есть люди и рабочих специальностей», — допустила Юденич.

В основном у беженцев бытовые вопросы. Все они решаются в считаные дни.

«Большинство с телефонами, но сим-карт нет. Вот уже в течение сегодняшнего дня администрация Волоколамского городского округа обеспечит всех людей сим-картами наших российских операторов», — рассказала она.

Также людям нужна одежда, хотя им привезли уже много вещей.

«Нужна одежда мальчишкам, спортивные костюмы. Это уже следующее. Тапочки», — сообщила Юденич.

Многих родителей волнуют вопросы, связанные с организацией учебы. Все дети ходят в школы, но разница в подходе к образованию все-таки проявилась.

Недавно одна мама спросила, будет ли у ее мальчика, который учится в первом классе, рабочее место в лагере для того, чтобы он мог делать домашние уроки.

«И наши ей объясняют, что первоклашки в России уроки дома не делают. Они занимаются в школе, и на этом все заканчивается. Вот такого рода вопросы», — объяснила она.

Мест в школах для детей беженцев хватит, заверила Юденич.

В Московскую область на этой неделе прибыли около 1300 людей из Донбасса. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева всех их разместили в оздоровительных центрах и детских лагерях и обеспечили всем необходимым.