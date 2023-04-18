Подмосковье 18 апреля 2023, 18:51 Фехтовальщица из Подмосковья стала лучшей на чемпионате России Фото: ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта»

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Представительница Подмосковья, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян взяла золото на чемпионате России по фехтованию. В соревнованиях участвуют мастера по сабле, шпаге и рапире. Чемпионат продлится до 25 апреля.

Егорян стала лучшей в личных соревнованиях среди женщин в фехтовании на саблях и завоевала третий титул национальной чемпионки в своей карьере. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

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В финале представительница Подмосковья встретилась с двукратной победительницей юниорского первенства мира в личных и командных соревнованиях Алиной Михайловой. Егорян одолела сибирячку со счетом 15:12.

В чемпионате во Владикавказе участвуют 542 лучших спортсмена страны: чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, а также международных и российских турниров. Московскую область представляют 75 фехтовальщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об активном развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье.