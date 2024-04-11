Подмосковье 11 апреля 2024, 18:36 Фехтовальщики из Химок заняли призовые места на чемпионате России Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Спортсмены из школы олимпийского резерва по фехтованию в Химках взяли золотую, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате России. Соревнования прошли в Пермском крае.

Лейла Пириева заняла второе место как в командном первенстве, так и в личных боях на рапирах. Шпажистка Кристина Ясинская выиграла бронзовую медаль. Также вместе с Татьяной Андрюшиной в составе сборной Подмосковья завоевала золото.

Реклама

«Такой достойный результат на Чемпионате России ребята достигли благодаря своему трудолюбию и упорству. Считаю подобные достижения являются отличной мотивацией для дальнейших свершений. И хочу отметить, что в Химках развитие детского спорта является приоритетной задачей. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для занятий, внедрять новые методики и технологии обучения, привлекать талантливых тренеров и организовывать спортивные соревнования», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Фехтовальщики спортшколы олимпийского резерва уже завоевали 10 медалей на чемпионате Московской области. Участниками турнира стали свыше 180 лучших спортсменов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».