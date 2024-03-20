Подмосковье 20 марта 2024, 16:43 Фехтовальщики из Химок выиграли 10 медалей на чемпионате Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 180 спортсменов приняли участие в чемпионате Подмосковья по фехтованию. Соревнования прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» в Химках. Воспитанники местной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию завоевали 10 наград.

Золото чемпионата выиграли химчане Анастасия Тугова и Федор Савин. Серебро получили Екатерина Евтушенко, Артем Смирнов и Александра Черкасова. Бронзовые медали достались Анне Соколовой, Алисе Стеффани Агаповой, Владиславу Стародубцеву, Софье Цушко и Иакову Селезневу.

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«Наши фехтовальщики благодаря своему упорству и трудолюбию добиваются высоких результатов на российских и международных турнирах и являются примером для подрастающего поколения, вдохновляя молодежь на занятия спортом. В Химках — широкий выбор кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями, а при поддержке главы Дмитрия Волошина в городе также создана полноценная спортивная инфраструктура», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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