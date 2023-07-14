Подмосковье 14 июля 2023, 13:42 Федоскинскую миниатюру из Мытищ номинировали на премию онлайн-голосования Russian Traveler Awards Unsplash

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Федоскинская миниатюра участвует в онлайн-голосовании Russian Traveler Awards. Народный промысел будет представлять городской округ Мытищи в номинации «Сокровище России».

Федоскинская миниатюра — вид русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше. Этот народный промысел появился в селе Федоскино городского округа Мытищи в конце XVIII века.

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Участвуют в голосовании девять туристических объектов и маршрутов Подмосковья. Премия Russian Traveler Awards посвящена туристическим возможностям страны. Благодаря конкурсу россияне вместе определят главные направления в сфере путешествий — от музеев до экомаршрутов. Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке.

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