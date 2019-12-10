  • Федоскинские шкатулки начали продавать в «Новом Иерусалиме». Как отличить оригинал от подделки?

    10 декабря 2019, 15:50

    Евгения Остапенко, Елена Кононова

    В магазине при музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», который находится в Истре, начали продавать шкатулки фабрики «Федоскино». Раньше приобрести оригинальное изделие можно было только на заводе в Мытищах.
    Федоскинские шкатулки начали продавать в «Новом Иерусалиме». Как отличить оригинал от подделки?

    Федоскинская миниатюра — уникальный народный промысел, который появился в Подмосковье еще в XVIII веке. Купить заветную шкатулку можно было только на фабрике, но, к сожалению, знали об этом не все. Некоторые продавцы выдавали подделку за оригинал. Поэтому когда стало известно, что изделия начали продавать в Истре, съемочная группа «360» приехала в «Новый Иерусалим».

    Федоскинские шкатулки начали продавать в «Новом Иерусалиме». Как отличить оригинал от подделки? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Все так. Недавно наш магазин пополнился оригинальными сувенирами федоскинской мануфактуры», — пояснила Юлия Блудчая, сотрудник музейно-выставочного комплекса.

    Отличить оригинал от подделки очень просто. На правильных шкатулках можно найти фирменное клеймо и подпись автора. Также к изделию прилагается сертификат. Еще шкатулка не издает никаких звуков: дешевый сувенир, как правило, скрипит и громыхает.

    Федоскинские шкатулки начали продавать в «Новом Иерусалиме». Как отличить оригинал от подделки? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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