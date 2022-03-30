Федоскинская фабрика продолжит работать и создавать уникальные изделия

Федоскинскую фабрику Подмосковья приобрел инвестор, он планирует возродить здесь традиционное производство. Минимущества провело аукцион в рамках программы приватизации, сообщила Наталья Адигамова.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Акции Федоскинской фабрики были выставлены на аукционе по начальной цене порядка 120 миллионов рублей. В состав лота входило восемь объектов, среди которых здание главного и производственного корпусов.

«Федоскинская фабрика имеет богатейшую историю. Ей более 225 лет. Это поистине уникальное предприятие, где творят настоящие таланты, большая часть которых потомственные художники, создающие необычные изделия народного художественного промысла — шкатулки, ларцы, миниатюры, панно, броши и так далее. Это кладезь нашего Подмосковья. Убеждена, что в скором будущем фабрика обретет новый импульс благодаря вложению со стороны инвестора и продолжит радовать жителей и гостей Московской области своей превосходной продукцией», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Победитель аукциона приобрел пакет акций по начальной цене. Договор купли-продажи будет заключен в ближайшее время, уточнила министр.

Решение о реорганизации в акционерное общество и реализации фабрики на торгах было принято в целях возрождения традиционного производства. В течение нескольких лет Минмособлимущества искало потенциальных инвесторов, отметили в пресс-службе ведомства.

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