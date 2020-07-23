Как мастерят легенду? Федоскинская фабрика миниатюр возобновила работу после пандемии

Федоскинская шкатулка — по сути, легендарная визитная карточка Подмосковья. И изготавливают эти уникальные вещицы на фабрике в городском округе Мытищи. Из-за пандемии производство пришлось приостановить, но сейчас мастера снова взялись за дело.

Фабрика почти две недели как в строю. До этого производство приостановили из-за пандемии. В тяжелые месяцы предприятие поддержало государство. Мастерам и художникам выделили субсидии, пока те находились на самоизоции, поэтому сотрудникам удалось сохранить рабочие места. Процесс идет, искусство снова создается.

Каркас знаменитых шкатулок сделан из картона. Но благодаря секретным технологиям они будут держать форму десятилетиями.

Будущие шкатулки пропитывают в горячем масле. После этого предмет приобретает все свои уникальные свойства — звук, плотность. Обработанный материал не разрушается водой и гораздо прочнее, чем дерево.

В миниатюрах на шкатулках художники адаптируют известные сюжеты из сказок и живописи.

Шкатулки уникальны в своем исполнении. Поэтому выбирать такой подарок — к слову, вовсе недешевый — лучше в проверенных местах. Если в пандемию продажи осуществлялись только дистанционно через сайт, сейчас специальные магазины снова работают.