Подмосковье 28 февраля 2023, 11:39 Федерация шахмат Подмосковья будет базироваться в Домодедове

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Городской стадион «Авангард» в Домодедове станет базой подмосковной Федерации шахмат. Для этого выделили помещение, где уже прошла встреча шахматистов.

Мероприятие было организовано участниками общественного движения «Отцы Подмосковья». На собрании выбрали руководителя региональной Федерации шахмат — обладателя Кубка мира ФИДЕ, чемпиона мира по быстрым шахматам, гроссмейстера Сергея Карякина. Вице-президентами Федерации стали Олег Аниканов, Альберт Миннуллин и Владимир Поткин.

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«Это событие прошло во время шахматного турнира, который был посвящен Дню защитника Отечества. За шахматными досками играли более 100 спортсменов от шести лет из разных городов Московской области», — рассказал председатель общественного движения «Отцы Подмосковья» Денис Кондратович.

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На официальном сайте Федерации шахмат России нового главу Московской областной Федерации поздравил президент Андрей Филатов. Он также пожелал руководителю вывести шахматы в Подмосковье на новый достойный уровень.

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