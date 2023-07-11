Подмосковье 11 июля 2023, 08:00 Федерация легкой атлетики утвердила национальный рекорд подмосковных спортсменок в эстафетном беге 4х100 метров Фото: ГБУ ДО МО СШОР по легкой атлетике

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Президиум Всероссийской Федерации легкой атлетики официально утвердил новый национальный рекорд в эстафете 4×100 метров с барьерами в возрастной категории до 18 лет, который принадлежит представительницам Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Команда Московской области в составе жительницы Подольска Юлии Савиной, представительниц Клина Виктории Алексиевич и Софьи Прибиль, а также спортсменки из Каширы Ксении Кожадей выиграли эстафету дистанции 4×100 метров с барьерами на Первенстве России среди девушек до 18 лет 10 сентября 2022 года в Сочи. Подмосковная сборная установила результат 58,33 секунды, что стало национальным рекордом в этой возрастной категории.

Спортсменки стали первыми обладателями достижения в этой дисциплине, так как ранее эстафеты 4×100 метров с барьерами в России не проводились на официальном уровне. Обладательницы рекорда уже готовятся к новому первенству страны, которое пройдет в сентябре 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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