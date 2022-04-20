Федерация бокса России устроит в Подмосковье праздники на Пасху, 1 и 9 Мая

Жителей Подмосковья ждут масштабные программы на Пасху, 1 Мая и в День Победы. Некоторые площадки безвозмездно подготовит Федерация бокса России.

Например, при участии Федерации бокса России Пасху отметят в культурно-развлекательном комплексе «Остров Русский». Он находится в Серпухове.

Вместе с тем 1 Мая состоится программа «Мир! Труд! Май!», а 7 и 8 мая жителей ждут программы в честь Дня Победы.

Салют, гала-концерт и праздничную реконструкцию покажут в Подмосковье 9 Мая. Федерация бокса каждый год проводит на безвозмездной основе праздники под открытым небом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил службам обеспечить высокий уровень безопасности на Пасху.

В этот праздничный день пригородные поезда Подмосковья будут делать дополнительные остановки на станциях, рядом с которыми находятся храмы и мемориальные места.