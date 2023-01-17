Подмосковье 17 января 2023, 12:08 Федерация бокса России организует крещенские купания в центре «Остров Русский» под Серпуховом РИА «Новости»

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Федерация бокса России совместно с Центром прогресса бокса организует в ночь с 18 на 19 января крещенские купания в культурно-развлекательном центре «Остров Русский» под Серпуховом. Служба и освящение купели пройдут с 23:00 18 января, а купания продлятся до 18:00 19 января.

Площадку для купания сделают комфортной для гостей: оборудуют безопасные спуски к воде и разместят теплые павильоны для переодевания. Также всем желающим предложат горячий чай и традиционные угощения. На мероприятии выступит хор.

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В этом году ожидается около трех тысяч гостей. Для того чтобы купания были безопасными, на площадке предусмотрено дежурство экипажа МЧС и медицинских служб. Для автомобилистов на подъезде к центру предусмотрены парковки.

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Зарегистрироваться на мероприятие все желающие могут по ссылке.

Ранее стало известно, что в муниципальных образованиях Московской области для крещенских купаний подготовили более 220 мест.

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