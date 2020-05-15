Федерация бокса Подмосковья развозит маски и антисептики. Жителям Истры раздали уже 300 наборов

В Истре члены Федерации бокса региона стали волонтерами. Они развозят антисептики и маски всем, кто оформит заявку по номеру телефона горячей линии.

Источник фото: телеканал «360»

Вместо перчаток и груши — маски и антисептики. Пока спорт на паузе, тренер по боксу переквалифицировался в волонтера. Александр Барышников — мастер спорта России, призер Европы и трехкратный победитель первенства страны, вот уже несколько недель доставляет нуждающимся средства защиты.

С первых дней режима самоизоляции спортсмены помогают бороться с коронавирусом. Федерация бокса России запустила собственную благотворительную акцию. Она проходит по всей стране. В стороне не остались и спортсмены из Подмосковья.

«На одного человека идет набор из пяти масок, салфетки антисептические и антисептик. Там есть инструкция, техника безопасности, как это применять», — пояснил Александр Барышников, боксер.

Источник фото: телеканал «360»

Оформить заказ может любой желающий. Нужно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 8 (800) 222-55-25. Через 3-4 дня маски и антисептики привезут волонтеры-боксеры.

«В штаб-квартире распределяют их по регионам. Дальше по районам, по городским округам. И собственно говоря, приезжают мои волонтеры, координаторы по направлениям, забирают эти наборы и дальше развозят», — отметил Рафаэль Рагимов, исполнительный директор Федерации бокса Московской области.

Только в городском округе Истра спортсмены развезли более трехсот наборов. Акция будет продолжаться, пока полностью не завершится пандемия.