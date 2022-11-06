Федерации дзюдо в Коломне исполнилось 45 лет | 360°

06 ноября 2022, 12:23
Федерации дзюдо в Коломне исполнилось 45 лет
Дзюдоисты из Коломны отметили юбилей Федерации по-спортивному. Организовали детский турнир. Боевыми искусствами в округе занимаются уже 45 лет. За это время спортсмены завоевали медали первенств СССР и России, были победителями Европы и мира.
Началась история этого боевого искусства в городском округе 45 лет назад. Тогда четыре тренера решили развивать дзюдо. Первая секция открылась в спортивной школе, а потом почти в каждом микрорайоне мальчишки начали постигать азы этого боевого искусства.
Реклама
«Я сам пришел в 1977 году, как раз попал в первую волну набора. У нас было в школе по две группы», — рассказал тренер по дзюдо Игорь Древо.
Реклама
За 45 лет коломенские дзюдоисты завоевали медали первенств СССР и России, были победителями Европы и мира
Дзюдо в Коломне популярно и сегодня. Около 500 юных спортсменов занимаются в секциях, выступают на соревнованиях.
И юбилей Федерации дзюдо в Коломне отметили детским турниром. Почетные грамоты и благодарственные письма также вручили тренерам и сотрудникам спортивной школы.
Спортсмены
Коломна
Реклама
Реклама