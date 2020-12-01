Федеральный центр подготовки олимпийского резерва появится в Коломне

В Коломне на Озерском шоссе построят федеральный центр подготовки олимпийского резерва. В нем будут тренироваться юные спортсмены от 14 до 20 лет.

Мособлархитектурв утвердила проект комплекса зданий для обучения и подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. В нем будут классы техникума, общежитие, а также спортивно-оздоровительный блок.

«Рабочая группа архитектурной комиссии утвердила проект федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребному спорту общей площадью порядка 9 700 квадратных метров, <…>», — рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, каждый блок будет иметь собственную входную группу и учитывать принципы безбарьерной среды для учеников. Самое здание будет двух-трехэтажным и Г-образным. Общежитие, учебный и оздоровительный комплекс будут объединены. Проект выполнила организация ООО «Брио Строй».

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что авторы проекта улучшили эскизы после замечаний группы Архкомиссии. В результате композиция стала продуманной, а у фасадов появился цвет, который будет служить в качестве навигации.