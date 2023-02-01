Подмосковье 01 февраля 2023, 18:44 Федеральный проект «Сила» поможет привлечь в наукоград Протвино дополнительные субсидии

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В городском округе Протвино до 2032 года будет реализован крупный федеральный проект «Сила». В рамках проекта планируется создание нового перспективного источника синхротронного излучения, не имеющего аналогов в мире, рассказал временно исполняющий полномочия главы Протвина Александр Козырин-Гаак.

На синхротронно-лазерный комплекс четвертого поколения выделяется сумма более 140 миллиардов рублей, уточнил врип главы Протвина.

«„Сила“ станет толчком к развитию социальной инфраструктуры. А это жилые комплексы, гостиницы, поликлиники, спортивные и культурные объекты», — отметил Александр Козырин-Гаак.

Помимо увеличения налоговых поступлений, благодаря реализации проекта в Протвине будет создано более двух тысяч новых рабочих мест.

Также в рамках проекта предусмотрено создание Центра ионно-лучевой терапии онкобольных, который сможет принимать до 600 пациентов в год, строительство нового научного городка и открытие филиала МИФИ.

Как уточнил врип главы округа, раньше существовала проблема нехватки земли. Объединение с городским округом Пущино позволит решить этот вопрос.

«У Протвина нет столько территории для строительства данной инфраструктуры. Расширение границ и наличие свободных территорий позволит перспективным предприятиям расшириться и получить возможность развития в едином городском округе, в том числе реализовывать проекты по созданию новых современных наукоемких и высокотехнологичных производств. Это касается не только Протвина, но и Пущина», — отметил Александр Козырин-Гаак.

Врип главы Протвина на примере объединения Королева, имеющего статус наукограда, с Юбилейным объяснил повышение федерального финансирования на развитие науки и поддержания научной инфраструктуры.

Перед объединенным муниципалитетом открываются новые горизонты, которые позволят сохранить статусы наукоградов и станут толчком для дальнейшего развития науки, экономики и уровня жизни, отметил Александр Козырин-Гаак.

Напомним, что Мособлдума 26 января приняла закон об объединении городских округов Серпухов, Протвино и Пущино.

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