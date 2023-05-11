Подмосковье 11 мая 2023, 18:53 Федеральную землю передали для строительства дороги к лицею имени Долгих в Истре МИО МО

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В селе Павловская Слобода под Истрой строят подъездную дорогу к лицею имени Владимира Долгих. Для этих целей из федеральной в областную собственность безвозмездно передали шесть земельных участков общей площадью 6,36 гектара. Это стало возможным при взаимодействии Миноблимущества с ТУ Росимущества в Московской области.

«Из года в год у нас увеличивается имущественная база за счет передачи федерального имущества. Это касается и объектов капитального строительства, и земельных участков. На переданном имуществе уже строятся социальные, дорожно-транспортные и инвестиционные объекты», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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В лицее имени Долгих будут обучаться дети от двух до 18 лет по направлениям, связанным с IT, современными технологиями и инженерией. Объект включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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