Подмосковные театры получат 50 млн рублей благодаря федеральному проекту

В 2021 году театры Московской области получат почти 50 миллионов рублей благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего в Подмосковье 19 театров. В 2021 году на проект «Театры малых городов» выделено 29,7 миллиона рублей, на проект «Театр — детям» — 18,1 миллиона. Всего учреждения получат 47,8 миллиона рублей.

На эти деньги поставят 34 премьерных спектакля для детей и взрослых, а также закупят оборудование для укрепления материально-технической базы.

С 2017 по 2020 год в проектах «Театры малых городов» и «Театр — детям», которые входят в федеральный проект «Культура малой Родины», приняли участие 16 областных и три государственных театра.

На их сценах поставили 166 новых спектаклей, также для театров закупили необходимое оборудование. Всего за этот период через проект «Культура малой Родины» театрам направили 275,1 миллиона рублей.

Ранее руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков рассказал, как театр переживает период пандемии.