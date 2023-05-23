Подмосковье 23 мая 2023, 12:51 Федеральное заседание о развитии промышленной медицины пройдет в Дубне

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Выездная коллегия Федерального медико-биологического агентства России посетит особую экономическую зону (ОЭЗ) «Дубна», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Специалисты проведут заседание на тему «Промышленная медицина — основа трудового долголетия».

В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, отвечающие за сферу здравоохранения и госкорпораций РФ.

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По вопросам участия в заседании необходимо обратиться к заместителю генерального директора по инновациям и стратегическому развитию ОЗЭ «Дубна» Виктории Халимендик по телефону +7 (496) 219-04-67, добавочный номер 2600. Электронная почта: halimendikvb@oezdubna.ru. Также получить необходимую информацию можно у ведущего специалиста отдела стратегических инициатив и развитии территории Надежды Барановой по телефону +7 (496) 219-04-67, добавочный номер 2632. Электронный адрес: baranovank@oezdubna.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе.

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