Подмосковье 03 февраля 2024, 13:56 Федеральная служба судебных приставов подписала с ГУРБ Подмосковья соглашение о взаимодействии Главное управление региональной безопасности Московской области

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Федеральная служба судебных приставов России и Главное управление региональной безопасности Московской области подписали соглашение об информационном взаимодействии. В его рамках предусмотрен оперативный обмен данными, а также реализация комплекса мер по предотвращению угроз.

Соблюдение судебных решений — показатель уважения к государству. Правосудие считается завершенным, только если судебное решение исполнено. ФССП России является единственным органом государственной исполнительной власти, ответственным за принудительное исполнение судебных решений.

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Служба обеспечивает точное и своевременное исполнение судебных актов с целью защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В настоящее время продолжается работа по улучшению механизмов исполнительного производства. В конце 2023 года было создано специализированное территориальное подразделение межрегионального уровня, которое также действует на территории Московской области — Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов.

Одними из основных задач нового органа являются возмещение ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, исполнение судебных актов по изъятию имущества, полученного коррупционным путем, исполнение штрафов за коррупционные преступления и исполнение неимущественных документов в отношении бюджетных должников.

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