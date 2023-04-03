Подмосковье 03 апреля 2023, 14:14 Федеральная комиссия проверит готовность Комлесхоза Подмосковья к пожароопасному периоду

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Комиссия Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, Федеральное агентство лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана» проверят готовность Комлесхоза Подмосковья к пожароопасному периоду. Инспекции пройдут с 3 по 7 апреля.

«В этом году количество критериев готовности региона к пожароопасному сезону значительно увеличилось — с 17 до 28. Среди них — укомплектованность штата лесопожарных формирований, готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря и другие критерии», — сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов уточнил, что в указанный период комиссия будет выезжать на лесопожарные станции и лесничества области. Специалисты проверят необходимые документы и нормативно-правовые акты, а также выполнение профилактических мероприятий по организации подготовки к пожароопасному сезону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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