Подмосковье 20 апреля 2024, 14:47 Федеральная делегация посетила метрологический институт в Солнечногорске Министр Мантуров посетил ВНИИФТРИ в Солнечногорске Фото пресс-службы Минпромторга России

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Федеральная делегация во главе с заместителем председателя правительства России — министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым посетила Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта в Солнечногорске. Ученые рассказали о своей работе по созданию новых эталонных комплексов.

Генеральный директор Сергей Донченко и эксперты института познакомили членов делегации, в которую вошли министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев и другие представители ведомств, с передовыми научными разработками.

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По словам Зиновьевой, институт входит в число 50 подмосковных производителей аппаратуры и средств измерения.

«Это сильнейшее предприятие, обладающее мощным производственным и научно-техническим потенциалом, представляющее большое значение для развития производственного и оборонного комплекса всей страны, имеющее и продолжающее воспитывать ценный кадровый резерв», — рассказала Зиновьева.

ФГУП «ВНИИФТРИ» выпускает высокоточные измерительные приборы собственных разработок. Это осциллографы, ваттметры и другое оборудование — самое востребованное в российской экономике.

Также институт оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений, разработке и аттестации методик выполнения измерений, проводит испытания средств измерений, метрологическую экспертизу проектов и многое другое.

«Благодаря поддержке государства в лице министерства промышленности и торговли, а также высокому научно-техническому потенциалу и широким производственным возможностям ВНИИФТРИ Росстандарта на сегодняшний день является одним из ведущих научных центров России», — пояснил генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко.

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