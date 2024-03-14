Подмосковье 14 марта 2024, 16:59 Масленичный мастер-класс по приготовлению блинов в настоящей русской печи прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В деревне Жаворонки городского округа Химки к Масленице провели уникальный мастер-класс, на котором все желающие освоили старорусский рецепт блинов и жаворонков. Изделия выпекали в настоящей русской печи. Прошло мероприятие в музее «Еда Руси».

«К нам приезжают дети, взрослые. Они знакомятся с масленичными традициями. Мы пытаемся их вовлечь, чтобы дети знали свои корни, свою культуру. Например, большинство детей знают, что нужно есть блины, а зачем и почему никто не знает. Взрослые тоже активно участвуют, они катаются на наших импровизированных лошадках, перетягивают канат, а подушками они тем более с удовольствием дерутся друг с другом», — рассказала сотрудница музея «Еда Руси» Владислава Казанцева.

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После мастер-классов взрослые и дети приняли участие в народных забавах и конкурсах. Гости мероприятия походили на ходулях, устроили бой подушками, поиграли в хоккей метлами, что добавило празднику веселых эмоций.

Напомним, что музей «Еда Руси» — это особое место, где можно познакомиться с русской кулинарией. Сотрудники музея проводят мастер-классы и народные праздники, помогая развитию кулинарного туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у всех избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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