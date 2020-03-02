Дома станет уютнее, а платить придется меньше. Фасады в Одинцове утеплят по инновационной системе

Жители Одинцова смогут сэкономить на коммунальных платежах. Фасады домов в округе начали утеплять по инновационной системе «Термаленд».

Источник фото: телеканал «360»

Ирина живет в одинцовской девятиэтажке почти 17 лет. Вспоминает, что часто мерзла в квартире. От лютых морозов не спасало даже отопление. А сейчас дом заметно преобразился. Его словно одели в свитер, который может сохранять тепло.

«Применена новая инновационная технология — „термоленд“, которая позволяет утеплять фасады уже существующих домов путем навешивания на них готовых пластин, которые представляют из себя утеплитель, с двух сторон обклеенный металлом», — пояснил Михаил Коротаев, заместитель главы администрации Одинцовского городского округа.

«Термоленд» — очень практичная технология. Такую систему в пять раз быстрее монтировать. Плиты в три раза легче обычного вентиляционнного фасада. Ну, а самое главное — теперь жители смогут экономить на коммунальных платежах.

«По заключению сибирского отделения РАН, применение таких фасадов на примере нескольких домов приводит к экономии ресурсов тепла порядка 33%», — рассказал Сергей Далечин, председатель дома.

Утепление фасада — часть работ по капремонту дома. «Термоленд» — пилотный проект. Такую технологию согласовали сами жители. И даже цвет стен выбрали.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь в доме Ирины вместо старых окон — двухкамерные стеклопакеты, вместе скрипящих дверей — новые входные группы. И даже навесные козырьки и отмостки. Все поменяли.

«Теперь, конечно, подъезд шикарный, видеодомофон, тепло, но очень отличается, от того, что было, и даже внешне посмотрите, какая красота и даже соседи из соседних домов нам стали завидовать», — отметила Ирина, жительница дома.

В Одинцове таких домов уже два. А к 2023 году по системе «Термоленд» планируется утеплить еще девять многоэтажек. Этот дом комиссия приняла без замечаний.