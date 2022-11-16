16 ноября 2022, 14:28
Фасады 450 домов отремонтировали в Подмосковье с начала года
Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. С начала года было обновлено 450 фасадов, а всего за время работы программы — 3700. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.
Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что представители ведомства и Фонда капитального ремонта регулярно выезжают на объекты с проверками. Они контролируют фасадные и кровельные работы, замену лифтов и ремонт коммуникаций.
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Глава ФКР Подмосковья Валерий Николов объяснил, что ремонт фасада включает в себя повышение его теплотехнических качеств и придание ему привлекательного внешнего вида.
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За ходом работ также могут следить собственники через камеры видеонаблюдения. Сделать это можно на сайте ФКР.
До 2049 года в Подмосковье отремонтируют более 44 тысяч многоквартирных домов. Работы уже завершили в 15,8 тысячи из них.
Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Ремонтные работы
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