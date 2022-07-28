Фасады 3,5 тысячи домов отремонтировали в Подмосковье с 2014 года
С 2014 года капитальный ремонт провели на 3500 фасадах в Подмосковье. Из них 195 привели в порядок в этом году. Всего до конца года планируют преобразить 660 фасадов. Об этом сообщил глава МинЖКХ области Антон Велиховский.
Министр отметил, что эксперты регулярно выезжают на стройки, чтобы проверить ход работ. Особенно внимание уделяют обновлению фасадов, кровель, замене лифтов и газовых систем. Следить за ремонтом могут и собственники через систему онлайн-камер. Она доступна на сайте Фонда капитального ремонта.
Генеральный директор ФКР Валерий Николов подчеркнул, что ремонт позволит улучшить не только внешний вид зданий, но и другие параметры.
«Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, нацеленный на сохранение несущих свойств конструктива здания, повышение его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида», — отметил он.
Глава МинЖКХ добавил, что программа капремонта в Подмосковье — самая масштабная в стране. Всего до 2049 года запланировали преобразить свыше 44 тысяч многоквартирных домов. С начала реализации уже привели в порядок 15,2 тысячи зданий.
«В этом году нами запланировано провести комплексный капитальный ремонт в 3765 домах. Это и фасады, и кровли, и внутренние инженерные системы, 800 лифтов, 180 фасадов, 530 кровель. По выполнению программы капремонта 2022 года более 450 тысяч человек встретят новый год в отремонтированных домах», — сказал он.
Узнать, в каких домах будут проводить работы, можно на сайте Фонда.
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