Фасады 3,5 тысячи домов отремонтировали в Подмосковье с 2014 года

С 2014 года капитальный ремонт провели на 3500 фасадах в Подмосковье. Из них 195 привели в порядок в этом году. Всего до конца года планируют преобразить 660 фасадов. Об этом сообщил глава МинЖКХ области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Министр отметил, что эксперты регулярно выезжают на стройки, чтобы проверить ход работ. Особенно внимание уделяют обновлению фасадов, кровель, замене лифтов и газовых систем. Следить за ремонтом могут и собственники через систему онлайн-камер. Она доступна на сайте Фонда капитального ремонта.

Генеральный директор ФКР Валерий Николов подчеркнул, что ремонт позволит улучшить не только внешний вид зданий, но и другие параметры.

«Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, нацеленный на сохранение несущих свойств конструктива здания, повышение его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Глава МинЖКХ добавил, что программа капремонта в Подмосковье — самая масштабная в стране. Всего до 2049 года запланировали преобразить свыше 44 тысяч многоквартирных домов. С начала реализации уже привели в порядок 15,2 тысячи зданий.

«В этом году нами запланировано провести комплексный капитальный ремонт в 3765 домах. Это и фасады, и кровли, и внутренние инженерные системы, 800 лифтов, 180 фасадов, 530 кровель. По выполнению программы капремонта 2022 года более 450 тысяч человек встретят новый год в отремонтированных домах», — сказал он.

Узнать, в каких домах будут проводить работы, можно на сайте Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о темпах строительства в Подмосковье. С начала года она выросли на 50%.