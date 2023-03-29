29 марта 2023, 17:54
Фасады 34 жилых домов в Ленинском округе обновят к 2025 году
В Ленинском округе планируют отремонтировать фасады 34 жилых домов до конца 2025 года. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Ремонт проводят в рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда». В этом году запланировано отремонтировать фасады двух домов в Видном. Их заменят на улице Гаевского, 3, и в поселке Новодрожжино, дом 3.
Реклама
«До конца 2025 года в городском округе Ленинский Фондом капитального ремонта многоквартирных домов запланировано отремонтировать 34 фасада», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Всего с 2014 года в округе было обновлено 54 фасада, уточнил министр.
В Подмосковье реализуют масштабную программу по капитальному ремонту фасадов. С начала ее реализации уже отремонтировали 4145 фасадов МКД.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
Видное
Реклама
Реклама