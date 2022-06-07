Фасады 27 домов отремонтируют в Красногорске до конца года

700 миллионов рублей выделено на программу капитального ремонта многоквартирных домов Красногорска.

В планах — ремонт 77 многоквартирных домов. В 13 домах будут отремонтированы кровли, 27 домам отремонтируют фасады, инженерные системы заменят в 22 домах. Кроме того, 17 новых лифтов установят в восьми домах.

На текущий момент работы проведены в 24 многоквартирных домах.

Источник фото: телеканал «360»

В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов.

«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более чем двух миллионов жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтировано 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3744 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

С адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут ознакомиться на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.