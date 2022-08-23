Фасады 12 домов отремонтируют в Королеве до конца года

Ремонтировать многоквартирные дома продолжают в Подмосковье. По программе в этом году в Королеве обновят фасады 12 домов. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что регион реализует самую масштабную программу капитального ремонта в России. А нее вошли свыше 44 тысяч зданий. Фасады уже обновили в 3500 из них. В этом году работы проведут в 660.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов напомнил, что фасадные работы помогут сохранить конструктив зданий и повысят его теплотехнические характеристики.

В министерстве напомнили, что собственники могут следить за ходом ремонта онлайн при помощи камер. Это можно сделать на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.