Фасад здания детского инфекционного отделения подмосковной больницы имени Розанова отремонтируют до ноября

В Московской областной больнице имени профессора Розанова начался ремонт фасада здания детского инфекционного отделения. Работы планируют завершить через два месяца.

Еще в прошлом году здание внесли в программу губернатора Подмосковья «Здравоохранение Подмосковья». В двухэтажном здании начали комплексный капитальный ремонт.

От здания, построенного в 1963 году, осталась только часть стен. Все остальное заменили. В помещении постелили новые полы, заменили кровлю, инженерные сети и электрику. Также в здании появилась новая сантехника, системы отопления и вентиляции. Обновили и пожарную сигнализацию.

Фасад начали ремонтировать только сейчас. Сроки работ отодвигались сначала из-за отсутствия подрядчика, а потом из-за пандемии. Но сейчас обновление началось.

«В рамках аукциона, который по ряду причин прошел лишь недавно, определен подрядчик — общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ», — рассказал заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Сергей Каликин.

Он добавил, что фасад здания будет таким же как у родильного дома и второго корпуса. Он будет вентилируемым. Также отремонтируют входные группы, сделают отмостки вокруг здания.

После ремонта в здании появится первая на территории стационара система «СКУД». Ее установят для контроля всех, кто проходит в корпус. У врачей вместо ключа будут пластиковые карты, а для посетителей установят видеодомофон.

Работы, согласно контракту, должны завершить в течение 60 дней.