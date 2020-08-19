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    19 августа 2020, 16:13

    Фасад здания детского инфекционного отделения подмосковной больницы имени Розанова отремонтируют до ноября

    Алена Собкалова , Юлия Уткина

    В Московской областной больнице имени профессора Розанова начался ремонт фасада здания детского инфекционного отделения. Работы планируют завершить через два месяца.
    Фасад здания детского инфекционного отделения подмосковной больницы имени Розанова отремонтируют до ноября | Изображение 1

    Еще в прошлом году здание внесли в программу губернатора Подмосковья «Здравоохранение Подмосковья». В двухэтажном здании начали комплексный капитальный ремонт.

    От здания, построенного в 1963 году, осталась только часть стен. Все остальное заменили. В помещении постелили новые полы, заменили кровлю, инженерные сети и электрику. Также в здании появилась новая сантехника, системы отопления и вентиляции. Обновили и пожарную сигнализацию.

    Фасад начали ремонтировать только сейчас. Сроки работ отодвигались сначала из-за отсутствия подрядчика, а потом из-за пандемии. Но сейчас обновление началось.

    «В рамках аукциона, который по ряду причин прошел лишь недавно, определен подрядчик — общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ», — рассказал заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Сергей Каликин.

    Фасад здания детского инфекционного отделения подмосковной больницы имени Розанова отремонтируют до ноября | Изображение 2

    Он добавил, что фасад здания будет таким же как у родильного дома и второго корпуса. Он будет вентилируемым. Также отремонтируют входные группы, сделают отмостки вокруг здания.

    После ремонта в здании появится первая на территории стационара система «СКУД». Ее установят для контроля всех, кто проходит в корпус. У врачей вместо ключа будут пластиковые карты, а для посетителей установят видеодомофон.

    Работы, согласно контракту, должны завершить в течение 60 дней.

    Новости SMI.FM