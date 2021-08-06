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    06 августа 2021, 09:54

    Фасад тоннеля под железной дорогой реконструируют в Видном в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фасад тоннеля, протянувшегося под железной дорогой в Видном, реконструируют до конца года. Это сооружение с более чем 25-летней историей.

    Фасад тоннеля под железной дорогой реконструируют в Видном в 2021 году | Изображение 1Так фасад тоннеля будет выглядеть после реконструкции

    Тоннель связал центральный и Расторгуевский районы. А уже осенью конструкции исполнится 26 лет, отметили в Минтрансе Подмосковья.

    Внутреннюю часть сооружения капитально отремонтировали в 2013 году, но фасад еще не обновляли. Теперь реконструкция коснется и его.

    Как подчеркнул глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, это очень востребованный участок дороги.

    Ежедневно транспортной артерией пользуются тысячи наших автомобилистов и гостей округа. Поэтому приняли решение в 2021 году привести тоннель в порядок

    Дмитрий Абаренов.

    Он добавил, что сам тоннель — главные транспортные ворота в центральную часть города Видное.