06 августа 2021, 09:54
Фасад тоннеля под железной дорогой реконструируют в Видном в 2021 году
Фасад тоннеля, протянувшегося под железной дорогой в Видном, реконструируют до конца года. Это сооружение с более чем 25-летней историей.
Так фасад тоннеля будет выглядеть после реконструкции
Тоннель связал центральный и Расторгуевский районы. А уже осенью конструкции исполнится 26 лет, отметили в Минтрансе Подмосковья.
Внутреннюю часть сооружения капитально отремонтировали в 2013 году, но фасад еще не обновляли. Теперь реконструкция коснется и его.
Как подчеркнул глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, это очень востребованный участок дороги.
Ежедневно транспортной артерией пользуются тысячи наших автомобилистов и гостей округа. Поэтому приняли решение в 2021 году привести тоннель в порядок
Дмитрий Абаренов.
Он добавил, что сам тоннель — главные транспортные ворота в центральную часть города Видное.