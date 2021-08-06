Фасад тоннеля под железной дорогой реконструируют в Видном в 2021 году

Фасад тоннеля, протянувшегося под железной дорогой в Видном, реконструируют до конца года. Это сооружение с более чем 25-летней историей.

Так фасад тоннеля будет выглядеть после реконструкции

Тоннель связал центральный и Расторгуевский районы. А уже осенью конструкции исполнится 26 лет, отметили в Минтрансе Подмосковья.

Внутреннюю часть сооружения капитально отремонтировали в 2013 году, но фасад еще не обновляли. Теперь реконструкция коснется и его.

Как подчеркнул глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, это очень востребованный участок дороги.

Ежедневно транспортной артерией пользуются тысячи наших автомобилистов и гостей округа. Поэтому приняли решение в 2021 году привести тоннель в порядок Дмитрий Абаренов.

Он добавил, что сам тоннель — главные транспортные ворота в центральную часть города Видное.