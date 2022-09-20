Фасад новостройки в 1-м Щелковском проезде восстановили в Мытищах | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 10:48 Поделиться Telegram

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Viber Фасад новостройки в 1-м Щелковском проезде восстановили в Мытищах

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Управляющая компания из Мытищ восстановила участок фасада 25-этажного дома в 1-м Щелковском проезде по поручению Госжилинспекции. На отсутствие облицовки между двумя квартирами пожаловались жители, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Жители дома сообщили об отсутствии облицовки между двумя квартирами третьего этажа. Они были обеспокоены возможностью пожара.

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«Никаких временных конструкций, обеспечивающих пожарную безопасность оголенного фасада, установлено не было, а с верхних этажей постоянно кидают окурки. Убедительно прошу установить хотя бы временные заграждения во избежание потенциального пожара», — сообщили собственники.

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Инспекторы передали информацию управляющей компании, и сотрудники оперативно восстановили плитку. Ольга Федина отметила, что целостность отделки фасада важна не только для внешнего вида, она защищает дома от огня и непогоды.

«Ну а, кроме того, любой изъян фасада — это ворота для холода, влаги и иных разрушающих температурно-влажностный режим дома воздействий. Поэтому в период подготовки дома к зиме управляющие компании обязательно должны приводить в порядок фасады», — добавила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

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