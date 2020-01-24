Фасад кинотеатра «Искра» в Видном обновят за 2 месяца. Все это время там можно будет смотреть фильмы

У кинотеатра «Искра» в Видном Ленинского городского округа скоро появится новый фасад. Строительные работы уже начались. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Здание кинотеатра «Искра» в Видном построили в 1985 году, и оно уже не соответствует архитектурному облику преобразившейся после благоустройства центральной части города, но при этом пока и не требует капитального ремонта.

Житель микрорайона Солнечный Игорь Волошин рассказал, что сейчас территория возле кинотеатра «Искра» стала точкой притяжения для всех горожан.

«Появился скейт-парк и памп-трек, новая современная детская площадка. И старое здание советской постройки уже не вписывается и выглядит странно. Центр города должен быть красивым и современным. Поэтому мы очень рады, что власти нашли средства и на реконструкцию фасада», — заметил Игорь Волошин.

Подготовительные работы уже начались, а обшивать фасад алюминиевыми металлоконструкциями, которые придадут кинотеатру более современный вид, начнут в понедельник. Обновление завершится в течение 2-2,5 месяца.

Директор «Искры» Павел Попов подчеркнул, что на время работ кинотеатр будет действовать в обычном режиме, и пригласил всех видновчан и гостей города на просмотр фильмов.

Реконструкция центра Видного началась в конце июня прошлого года и была приурочена к 90-летию Ленинского района. На эти цели выделили 349 миллионов рублей, в том числе 200 миллионов из бюджета Московской области.