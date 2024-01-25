25 января 2024, 13:17
Фасад дома №11 капитально отремонтировали в поселке Заречье
Строители завершили капитальный ремонт штукатурного фасада дома № 11 в рабочем поселке Заречье Одинцовского округа. Ряд работ провели специалисты Фонда капитального ремонта в рамках региональной программы.
Подрядчики убрали старую и нанесли новую штукатурку, а также покрасили фасад дома.
Реклама
«Для штукатурки подрядчик использовал улучшенный цементно-известковый раствор, а для покраски — улучшенную масляную краску. Площадь работ составила около 900 квадратных метров», — уточнил заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.
За соблюдением строительных норм и правил на постоянной основе следили эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.
Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех брошенных застройщиками жилых комплексов в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Ремонтные работы
Реклама
Реклама