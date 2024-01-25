Подмосковье 25 января 2024, 13:17 Фасад дома №11 капитально отремонтировали в поселке Заречье пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Строители завершили капитальный ремонт штукатурного фасада дома № 11 в рабочем поселке Заречье Одинцовского округа. Ряд работ провели специалисты Фонда капитального ремонта в рамках региональной программы.

Подрядчики убрали старую и нанесли новую штукатурку, а также покрасили фасад дома.

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«Для штукатурки подрядчик использовал улучшенный цементно-известковый раствор, а для покраски — улучшенную масляную краску. Площадь работ составила около 900 квадратных метров», — уточнил заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

За соблюдением строительных норм и правил на постоянной основе следили эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех брошенных застройщиками жилых комплексов в регионе.

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