Подмосковье 11 января 2024, 16:47 Фасад дома № 23 на Октябрьской улице в Дубне капитально отремонтировали Министерство ЖКХ Московской области

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Капитальный ремонт дома № 23 на улице Октябрьской завершился в Дубне. Специалисты обновили кровлю, заменили стропильную систему, привели в порядок чердак, а также заменили систему наружного водостока.

Кирпичный дом построили в 1939 году. В здании расположены три подъезда и четыре этажа. Соблюдение строительных норм и правил ежедневно контролируют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

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Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов жители региона могут на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

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