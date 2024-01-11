11 января 2024, 16:47
Фасад дома № 23 на Октябрьской улице в Дубне капитально отремонтировали
Капитальный ремонт дома № 23 на улице Октябрьской завершился в Дубне. Специалисты обновили кровлю, заменили стропильную систему, привели в порядок чердак, а также заменили систему наружного водостока.
Кирпичный дом построили в 1939 году. В здании расположены три подъезда и четыре этажа. Соблюдение строительных норм и правил ежедневно контролируют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».
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Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов жители региона могут на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дубна
Ремонтные работы
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