Подмосковье 17 марта 2023, 15:46 Фасад дома на улице Гагарина в Балашихе обновят и утеплят по просьбе жителей

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Депутат Балашихи Светлана Тананова встретилась с жителями дома № 9 на улице Гагарина в микрорайоне Заря. Горожане попросили сделать вентилируемый фасад с утеплением торцов и обсудили другие актуальные вопросы.

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Участие в встрече приняли член совета дома Валентина Кузнецова, представители управляющей компании «БКС», ресурсоснабжаюших организаций и администрации Балашихи. Главными темами стали капитальный ремонт дома и косметический ремонт подъездов, а также качество воды в микрорайоне.

Вопросы и пожелания жильцов были взяты на личный контроль депутата и занесены в протокол. На его основании будет формироваться инвестиционная программа, нацеленная на улучшение условий проживания горожан.

По поручению главы Балашихи, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова в округе налаживают систему взаимодействия между горожанами, обслуживающими организациями и депутатами. Это позволит оперативно решать вопросы жителей согласно принципу «житель всегда прав», который озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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