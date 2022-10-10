Фасад дома на Окском проспекте в Коломне отремонтировали по просьбе жителя | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Фасад дома на Окском проспекте в Коломне отремонтировали по просьбе жителя

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Управляющая компания «Департамент городского хозяйства» привела в порядок разрушающийся участок внешней стены пятиэтажки по Окскому проспекту в Коломне. Выполнить работы быстрее помог житель дома, который обратился в Госжилинспекцию Подмосковья.

Гражданин написал, что со стороны фасада дома вываливаются кирпичи, а во время дождя его квартиру заливает. В управляющую организацию он обратился еще весной, но там не торопились с ремонтом.

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Жилищные инспекторы адресовали сигнал мужчины управляющей компании, которая включила работы в комплекс подготовки дома к зиме и выполнила их при допустимой температуре воздуха. Для этого понадобилось привлечь спецтехнику.

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«Любой изъян фасада — это ворота для холода, влаги и иных воздействий, поэтому так важно устранить все неисправности на этапе, когда позволяет погода. Период подготовки к зиме — оптимальный для данного вида ремонта», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее Госжилинспекция определила самые необычные и редкие заявки жителей области с начала года. В их числе оказались оказались перерасчеты, проверки и запросы на помощь в личном кабинете.

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