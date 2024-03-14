14 марта 2024, 14:04
Фасад Дома культуры «Андреевка» в Солнечногорске отремонтировали
Ремонт фасада и входной группы Дома культуры «Андреевка» завершили в Солнечногорске. При входе в здание также расширили фойе для удобства посетителей. Работы провели по поручению главы округа Константина Михалькова.
Дом культуры в поселке Андреевка построили в 1964 году. Сейчас там работает библиотечный центр, кружки, танцевальные и театральные студии. Учреждение посещают порядка 500 человек.
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Недавно там обновили фасад с входной группой, расширили фойе. Вскоре рабочие приступят к благоустройству территории дома культуры.
«За последние несколько лет в нашем учреждении провели ремонт в двух библиотеках, а в 2018 году выполнили модернизацию концертного зала. А уже сегодня наступило долгожданное событие — фасад здания дома культуры приобрел более современный вид», — отметила директор Дома культуры «Андреевка» Наталья Ульянова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.
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Солнечногорск
Ремонтные работы
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