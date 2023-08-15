15 августа 2023, 09:18
Фасад Дома культуры «Андреевка» в Солнечногорске начали ремонтировать
Ремонт фасада и входной группы Дома культуры «Андреевка» начался в Солнечногорске. Работы завершат к октябрю.
Сейчас на объекте проводят демонтажные работы. На очереди — обновление фасада, входной группы и расширение фойе внутри здания.
«Дом культуры построен в 1964 году. Ремонт фасада мы ждали на протяжении долгого времени. В начале августа <…> подрядчик приступил к обновлению внешнего вида здания и планирует завершить ремонт за два месяца. Очень надеемся, что все работы будут проведены качественно и в срок», — сказала директор дома культуры «Андреевка» Наталья Ульянова.
В учреждении работает библиотечный центр, танцевальные, театральные студии и другие кружки. Занятия посещают порядка 500 человек.
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Солнечногорск
Ремонтные работы
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