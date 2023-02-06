Подмосковье 06 февраля 2023, 03:57 Фаршированные улитки, копченая рыба, орехи и мед. Фермерский рынок открылся в Подмосковье Первый в 2023 году фермерский рынок открылся в Подмосковье Автор фото: Ирина Мальцева

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Первый в этом году фермерский рынок открылся в Подмосковье. Там можно купить продукцию фермерских хозяйств, крафтовых производств, ремесленников из Московской области и других регионов страны. На рынке, в частности, можно попробовать виноградных улиток. Их на своей ферме разводят супруги Дмитриевы из Солнечногорска. Деликатес пришелся по душе посетителям, необычное блюдо пробуют и пенсионеры, и молодежь.

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Супруги Марина и Дмитрий Дмитриевы на своей ферме «Улитки Солнечных Холмов» разводят виноградных улиток. Прежде чем открыть свое производство пара прошла обучение в итальянской Академии улитководства. Дмитриевы изучили опыт, доработали свою технологию, и получили тот продукт, который и представили на рынке.

Автор фото: Ирина Мальцева

Сейчас на ферме свыше 150 тысяч виноградных улиток. Их хранят в специальных холодильниках, где из-за низких температур эти моллюски засыпают.

«Рецепты придумываем в основном сами, но и привлекаем профессиональных поваров. Здесь мы представили улиток с тремя вкусами: пряные травы с чесноком, грецкий орех с базиликом и творожный сыр с красным перцем. Очень рады, что больше людей узнает о них», — поделился Дмитрий.

Улитки проходят все стадии обработки. После этого производится варено-мороженое филе. Его также можно приобрести, этот продукт полностью готов к употреблению. Для приготовления фаршированных улиток в ракушках под соусом понадобится всего пять минут. Их достаточно достать из морозилки и разогреть.

Мясо улиток вкусное, полезное, диетическое, отметил Дмитриев. Оно практически не содержит жиров и углеводов. Зато в улитках много белка, микроэлементов, витаминов и коллагена. К тому же, сами по себе улитки очень сытные.

«Здесь на рынке к нам активно подходят даже пенсионеры, пробуют. Дегустирует и молодежь, а дети смотрят на наши ракушки, веселятся и просят дать с собой, тоже с удовольствием пробуя», — рассказал Дмитрий.

Дегустация одной улитки обойдется в 150 рублей. Для того, чтобы хорошо перекусить достаточно шести улиток, а для полноценного обеда понадобится 12.

Дмитриев поделился одним из рецептов приготовления блюда из улиток.

«Если на сковородке обжарить бекон, посолить, добавить любимых овощей, замороженное филе улиток, а после обжарки, залить сливками, дать им чуть-чуть покипеть, потом смешать с вареными макаронами, присыпать сыром и зеленью, через 10 минут у вас получится прекрасное, вкусное и сытное блюдо», — рассказал Дмитрий.

Также на рынке можно приобрести осетров горячего и холодного копчения. Фермер Алексей Селиванов рассказал, что в год его ферма выводит 25 тонн осетровых пород рыб. На предприятии есть собственная коптильня.

Автор фото: Ирина Мальцева

«Для копчения используем только ольху, воду и соль. Никаких добавок и красителей. Кроме осетров коптим около 200-300 наименований другой рыбы. Нашу продукцию покупают даже московские рестораны. Регулярно участвуем в выездных ярмарках фермеров Подмосковья. Вся наша продукция пользуется здесь большим спросом», — рассказал Селиванов.

Посетители фермерского рынка активно покупают ягоды и фрукты, свежее мясо, орехи, сухофрукты, а также алтайский и башкирский мед.

Автор фото: Ирина Мальцева