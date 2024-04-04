Подмосковье 04 апреля 2024, 18:51 Фармкомпания в Дубне нарастила выпуск льготных лекарственных препаратов ПСК Фарма

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Группа компаний «Рус Биофарм» в Дубне поднялось на шесть строчек в рейтинге производителей льготных лекарственных препаратов. У предприятия закупили продукцию по 33 брендам на сумму свыше семи миллионов рублей.

По данным отчета, прирост закупок более чем на 74% обеспечили генно-инженерный биологический препарат для лечения ревматоидного артрита «Эксэмптия», гемостатик «Эптаког альфа», а также противовирусный препарат «Валганцикловир».

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Помимо этого, Подмосковье заключило два офсетных контракта с «ПСК Фарма». В рамках первого предприятие уже поставило в лечебные учреждения региона 236,5 тысячи упаковок лекарственных препаратов на общую сумму свыше 623 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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