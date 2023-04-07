Подмосковье 07 апреля 2023, 11:03 Фармкомпания из Химок запустила экскурсии по производству

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Фармацевтическая компания «ХимРар» из Химок стала участницей государственной программы промышленного туризма. Теперь на производстве будут проходить экскурсии для потребителей и мероприятия для обмена опытом среди экспертов отрасли.

Участники экскурсий смогут увидеть процесс производства отечественных лекарств в рамках импортозамещения. Компания «ХимРар» первой в Химках присоединилась к этой программе. Новые меры поддержки позволят перенастроить производственные процессы и полностью заменить импортное сырье на отечественное.

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Кроме того, компания планирует поставлять российские лекарства за рубеж. Так, препарат против коронавируса «Авифавир» уже продается в Гватемале. В планах — начать экспорт в страны Африки и открыть там исследовательскую лабораторию.

«Очень важно, чтобы жители понимали, как работает импортозамещение. Перед нашими предприятиями стоит задача не просто выпускать аналоги зарубежных товаров, но и делать их максимально качественными», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Муниципальными мерами поддержки, в том числе в рамках импортозамещения, в Химках за прошлый год воспользовались девять предприятий. Еще 41 компания получила региональные льготы.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности импортозамещения для развития региона.

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