Подмосковье 15 сентября 2023, 11:02 Фармкомпания из Балашихи подписала экспортный контракт с Ташкентом Unsplash

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Фармпроизводитель из Балашихи подписал первый экспортный контракт с Ташкентом. Соглашение заключили на бизнес-миссии в Узбекистане.

«Став одним из 13 подмосковных участников бизнес-миссии, АО „РЕТИНОИДЫ“ подписало контракт на поставку активной фармацевтической субстанции бензилбензоат, которая используется для изготовления лекарственных препаратов, применяемых для лечения заболеваний кожи», — отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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Бизнес-миссия производителей, работающих в сфере продуктов питания, строительства и косметики, стартовала в Ташкенте 13 сентября. В мероприятии приняли участие 13 компаний региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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