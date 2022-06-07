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    07 июня 2022, 20:29

    Фармкомпания Балашихи станет выпускать больше лекарств в условиях санкций

    Анастасия Борискова

    Компания «Ретиноиды» на рынке уже 31 год. Все это время фармацевтическое предприятие объединяло в себе науку, производство и практику научного дерматологического центра.

    Фармкомпания Балашихи станет выпускать больше лекарств в условиях санкций

    Останавливаться на достигнутом компания не собирается, даже несмотря на то, что сейчас на ее долю выпали санкционные испытания.

    «Мы обладаем, как говорится, высокой стрессоустойчивостью. Удалось диверсифицировать поставки. И мы не испытываем проблем с поставками сырья и материалов. Поскольку у нас присутствуют как европейские поставщики, так и поставщики с азиатских рынков. Мы не испытываем затруднений и, наоборот, испытываем поддержку со стороны органов власти Московской области и Балашихи в частности», — рассказал директор АО «Ретиноиды» Константин Ноздрин.

    Сейчас ассортимент компании — это 15 препаратов. Еще три новых препарата находится в разработке. А в скором времени на полках магазинов покупатели увидят и лечебную косметику.

    Сегодня в компании работают 180 человек. С расширением производства появятся новые рабочие места для жителей региона.

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев отметил, что беспрецедентные санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, заставляют отечественный бизнес думать по-новому.

    «Сегодня мы видим здесь пример, реальный пример импортозамещения. По причине того, что те препараты, которые выпускаются, абсолютно востребованы здесь, на российской территории. Есть большие планы, связанные с расширением производства», — подчеркнул Головнев.