Фармкомпания Балашихи станет выпускать больше лекарств в условиях санкций

Компания «Ретиноиды» на рынке уже 31 год. Все это время фармацевтическое предприятие объединяло в себе науку, производство и практику научного дерматологического центра.

Останавливаться на достигнутом компания не собирается, даже несмотря на то, что сейчас на ее долю выпали санкционные испытания.

«Мы обладаем, как говорится, высокой стрессоустойчивостью. Удалось диверсифицировать поставки. И мы не испытываем проблем с поставками сырья и материалов. Поскольку у нас присутствуют как европейские поставщики, так и поставщики с азиатских рынков. Мы не испытываем затруднений и, наоборот, испытываем поддержку со стороны органов власти Московской области и Балашихи в частности», — рассказал директор АО «Ретиноиды» Константин Ноздрин.

Сейчас ассортимент компании — это 15 препаратов. Еще три новых препарата находится в разработке. А в скором времени на полках магазинов покупатели увидят и лечебную косметику.

Сегодня в компании работают 180 человек. С расширением производства появятся новые рабочие места для жителей региона.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев отметил, что беспрецедентные санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, заставляют отечественный бизнес думать по-новому.

«Сегодня мы видим здесь пример, реальный пример импортозамещения. По причине того, что те препараты, которые выпускаются, абсолютно востребованы здесь, на российской территории. Есть большие планы, связанные с расширением производства», — подчеркнул Головнев.