Подмосковье 21 июня 2023, 15:30 Фармацевтическое производство улучшат в Ступине Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Научно-производственная компания «Интелбио» стала участником инициированного президентом России нацпроекта «Производительность труда», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Предприятие занимается разработкой и изготовлением препаратов для профилактики кожных заболеваний.

«В связи с расширением ассортимента и выросшим потребительским спросом возникла необходимость наращивать производственные обороты. Предприятие ставит перед собой цель — обеспечить рост производительности труда не менее 10% по итогам первого года участия в проекте», — рассказал заместитель генерального директора по производству компании «Интелбио» Андрей Гуреев.

Реклама

Программа проекта «Производительность труда» рассчитана на три года. За первые шесть месяцев специалисты федерального центра компетенций помогут предприятию выявить места, которые нуждаются в улучшении, и дадут рекомендации для повышения эффективности производства. Остальное время эксперты РЦК будут курировать компании и помогать внедрять новые принципы в деятельности.

Всего в национальном проекте «Производительность труда» участвует более 170 предприятий из Подмосковья. Каждый вносит существенный вклад в повышение уровня производительности в масштабах региона и страны. Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».