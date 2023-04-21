Подмосковье 21 апреля 2023, 12:30 Фармацевтический завод в Истре создал еще 130 рабочих мест Застройщик ООО "КРКА-РУС"

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В Подмосковье работают 90 фармацевтических компаний, из которых 10 — крупные. Доля производства региона составляет 25% на российском рынке. Одно из предприятий вновь открылось в Истре после реконструкции. Там смогут получить работу еще 130 человек.

Обновленный завод «КРКА-РУС» занимает площадь 50 тысяч квадратных метров. Его оснастили современным оборудованием для изготовления лекарств. Это варочные котлы, таблетпрессы, капсуляторы и другая техника. В здании обустроили систему вентиляции и фильтрации воздуха.

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В проект инвестировали 2,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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