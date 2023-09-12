Подмосковье 12 сентября 2023, 10:16 Фармацевтический склад построят в Серпухове Unsplash

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Склад фармацевтической продукции построят в Серпухове на территории индустриального парка «Оболенский». Его резидентом станет компания «Вифитех», выпускающая препараты на основе травяных экстрактов.

Как рассказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют 50 миллионов рублей. На складе смогут получить работу 35 человек.

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«Инвестиции компании в проект составляют 50 миллионов рублей. Ожидается, что объект, площадь которого составит 1,5 тысячи квадратных метров, будет введен в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2024 года», — сказала она.

Предприятие выпускает экстракты элеутерококка, родиолы, ротокана, а также настойки боярышника, валерианы, женьшеня, пиона, пустырника и календулы.

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