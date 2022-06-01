Фармацевтический склад на тысячу рабочих мест построят в городском округе Пушкино

Фармацевтический складской комплекс общей площадью более 53 тысяч квадратных метров появится в Пушкинском городском округе. Компания ТСТ «Транссервис» построит два складских корпуса.

Реализация этого проекта позволит обеспечить работой около тысячи жителей Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания ТСТ „Транссервис“ уже приступила к строительству фармацевтического складского комплекса, запуск которого позволит нарастить скорость обработки товара и доставки его потребителям. По плану инвестора ввод в эксплуатацию первой очереди состоится до конца этого года, а второй очереди в начале следующего года. Инвестиции в проект оцениваются в 3,2 миллиарда рублей. На предприятии будет создано порядка 1000 рабочих мест для жителей городского округа Пушкино и ближайших муниципалитетов», —отметила Зиновьева.

Работу на предприятии смогут получить теплотехники, слесари-сантехники, техники по вентиляции и кондиционированию, электромонтеры и трактористы.

Компания ТСТ «Транссервис» работает на рынке складских услуг с 2006 года и является ведущим специализированным таможенно-складским терминалом в России и Восточной Европе.